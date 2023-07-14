Эрдоган заявил о подготовке к визиту Путина и общем взгляде на зерновую сделку
Турция готовится к визиту президента России Владимира Путина в августе, заявил лидер государства Реджеп Эрдоган. По словам политика, у них с Путиным "общие позиции" относительно зерновой сделки.
"Вы знаете, у нас идёт подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина... И у нас общие позиции относительно этой Черноморской зерновой инициативы (зерновая сделка. — Прим. Лайфа)", — сказал он.
Эрдоган добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш направил Путину соответствующее письмо. Турецкий лидер надеется, что оно, а также "общие с Россией усилия" поспособствуют продлению сделки.
Напомним, зерновая сделка была заключена между Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года, после чего несколько раз продлевалась. Соглашения предполагают вывоз украинской сельскохозяйственной продукции по специальным коридорам в Чёрном море. Наша страна неоднократно заявляла, что, если игнорирование российской части документа продолжится, мы выйдем из сделки. Как напоминал Владимир Путин, Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников. Накануне он объяснил, может ли РФ продлить сделку.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев