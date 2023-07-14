Эрдоган заявил о подготовке к визиту Путина и общем взгляде на зерновую сделку

Турция готовится к визиту президента России Владимира Путина в августе, заявил лидер государства Реджеп Эрдоган. По словам политика, у них с Путиным "общие позиции" относительно зерновой сделки.

"Вы знаете, у нас идёт подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина... И у нас общие позиции относительно этой Черноморской зерновой инициативы (зерновая сделка. — Прим. Лайфа)", — сказал он.