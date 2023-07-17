Зеленский отреагировал на прекращение зерновой сделки

"Даже без РФ нужно делать всё, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами судов. Они сказали, что они готовы, если Украина будет выпускать [грузы], а Турция будет пропускать, — все готовы продолжать поставки зерна", — цитирует Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров.