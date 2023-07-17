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17 июля, 13:43
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Зеленский отреагировал на прекращение зерновой сделки

Зеленский предложил продолжить зерновую сделку без России

Президент Украины отреагировал на прекращение Россией зерновой сделки. Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет использовать черноморский коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.

"Даже без РФ нужно делать всё, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами судов. Они сказали, что они готовы, если Украина будет выпускать [грузы], а Турция будет пропускать, — все готовы продолжать поставки зерна", — цитирует Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Зеленский добавил, что попросил МИД Украины связаться с ООН и Турцией, чтобы те дали ответ, готовы ли они продолжать сделку.

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Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что документ прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре.

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president.gov.ua

Александра Вишнякова
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