"Злоупотребляли нашей добротой": Эксперт объяснил, почему отмена зерновой сделки — логичный шаг России

Приостановление зерновой сделки является логичным и объяснимым шагом России, поскольку наша страна так и не получила от неё выгоду. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член экспертного клуба "Дигория", учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Алексей Малинин.

По его мнению, зерновая сделка являлась своего рода жестом доброй воли со стороны России. Москва не хотела, чтобы развивающиеся страны Африки и Ближнего Востока, чьи экономики зависят от украинского зерна, пострадали из-за спецоперации.

"Однако наша страна, в свою очередь, справедливо хотела получить выгоду от этой сделки в виде переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельскохозяйственной техники, восстановления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса и иных мер", — отметил эксперт.

По итогам года функционирования зерновой сделки стало ясно, что большая часть украинского зерна оказывается не в Африке или на Ближнем Востоке, а в Европе. Российский банк не переподключён к SWIFT, не выполняются и другие условия Москвы.

"Напрашивается вопрос: а зачем нам в таком случае нужна зерновая сделка? Мы не форсировали события и не выходили сразу после первых нарушений, надеясь на соблюдение всех условий, но злоупотреблять нашей добротой вечно никто не даст. Поэтому сейчас приостановление сделки видится логичным и объяснимым шагом", — указал Малинин.

При этом РФ пока не говорит о полном завершении сделки, подчеркнул эксперт. Он указал, что страна открыта к переговорам и готова возобновить действие документа, если для России гарантируют выполнение её части этой сделки.