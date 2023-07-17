"Злоупотребляли нашей добротой": Эксперт объяснил, почему отмена зерновой сделки — логичный шаг России
Эксперт Малинин: Прекращение зерновой сделки стало логичным шагом России
Приостановление зерновой сделки является логичным и объяснимым шагом России, поскольку наша страна так и не получила от неё выгоду. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член экспертного клуба "Дигория", учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества" Алексей Малинин.
По его мнению, зерновая сделка являлась своего рода жестом доброй воли со стороны России. Москва не хотела, чтобы развивающиеся страны Африки и Ближнего Востока, чьи экономики зависят от украинского зерна, пострадали из-за спецоперации.
"Однако наша страна, в свою очередь, справедливо хотела получить выгоду от этой сделки в виде переподключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельскохозяйственной техники, восстановления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса и иных мер", — отметил эксперт.
По итогам года функционирования зерновой сделки стало ясно, что большая часть украинского зерна оказывается не в Африке или на Ближнем Востоке, а в Европе. Российский банк не переподключён к SWIFT, не выполняются и другие условия Москвы.
"Напрашивается вопрос: а зачем нам в таком случае нужна зерновая сделка? Мы не форсировали события и не выходили сразу после первых нарушений, надеясь на соблюдение всех условий, но злоупотреблять нашей добротой вечно никто не даст. Поэтому сейчас приостановление сделки видится логичным и объяснимым шагом", — указал Малинин.
При этом РФ пока не говорит о полном завершении сделки, подчеркнул эксперт. Он указал, что страна открыта к переговорам и готова возобновить действие документа, если для России гарантируют выполнение её части этой сделки.
Украина и Запад же пытаются упирать на то, что отмена зерновой сделки ударит по развивающимся странам и ответственность за это будет лежать на России, отметил Малинин. Он подчеркнул, что не РФ спровоцировала отмену сделки, а российское руководство не раз заявляло о готовности помочь ближневосточным и африканским странам покрыть их нужды в сельхозпродукции и удобрениях.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что договорённости по зерновой сделке фактически уже прекращены, она остановлена. Москва официально уведомила Киев об этом. Из-за игнорирования российской части документа РФ неоднократно предупреждала о выходе из сделки. В МИД РФ заявили о том, что Россия выразила своё возражение против продления зерновой сделки и уведомила об этом Турцию, Украину и Секретариат ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своим другом президента России Владимира Путина и пообещал провести переговоры с ним по зерновой сделке.
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