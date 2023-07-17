В Кремле ответили на вопрос о связи между атакой на Крымский мост и прекращением зерновой сделки

Выход России из черноморской зерновой сделки и подрыв Киевом Крымского моста – не связанные события. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили, повлиял ли как-то подрыв моста на позицию России по зерновой сделки, способно ли это событие добавить Москве аргументов, чтобы её не продлевать, даже если условия России будут выполняться.

"Нет. Это не связанные абсолютно события. До этой террористической атаки позиция была заявления президентом Владимиром Путиным", — сказал Песков.