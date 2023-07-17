В Кремле ответили на вопрос о связи между атакой на Крымский мост и прекращением зерновой сделки
Песков не увидел связи между атакой на Крымский мост и закрытием зерновой сделки
Выход России из черноморской зерновой сделки и подрыв Киевом Крымского моста – не связанные события. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, повлиял ли как-то подрыв моста на позицию России по зерновой сделки, способно ли это событие добавить Москве аргументов, чтобы её не продлевать, даже если условия России будут выполняться.
"Нет. Это не связанные абсолютно события. До этой террористической атаки позиция была заявления президентом Владимиром Путиным", — сказал Песков.
Он добавил, что как только будут выполныны условия России, Москва "незамедлительно вернётся к реализации этой сделки".
Напомним, Песков 17 июля заявил, что договорённости по зерновой сделке фактически уже прекращены, она остановлена. Утром же этого дня произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте.
kremlin.ru