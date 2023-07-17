Путин заслушал доклады по ситуации на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, а также глав Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, Минтранса Виталия Савельева и Крыма Сергея Аксёнова после атаки беспилотников на Крымский мост. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ Бортникова, министра транспорта Савельева и губернатора Крыма Аксёнова о последствиях террористической атаки на Крымский мост", — отметил он в беседе с журналистами.