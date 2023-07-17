Путин заслушал доклады по ситуации на Крымском мосту
Песков: Путин принял доклады Хуснуллина, глав ФСБ и Крыма после атаки на мост
Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады вице-премьера Марата Хуснуллина, а также глав Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, Минтранса Виталия Савельева и Крыма Сергея Аксёнова после атаки беспилотников на Крымский мост. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ Бортникова, министра транспорта Савельева и губернатора Крыма Аксёнова о последствиях террористической атаки на Крымский мост", — отметил он в беседе с журналистами.
Представитель Кремля добавил, что Хуснуллин по поручению Путина вылетает к Крымскому мосту. Вице-премьер изучит ситуацию и доложит об итогах работы президенту.
Лайф напоминает, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим. Она также подчеркнула, что руководят этой структурой страны Запада. О том, что известно о теракте на данный момент, читайте в материале Лайфа.
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