Турция не поддержит зерновую сделку без участия России, пишут СМИ
Bloomberg: Турция не поддержит идеи Украины о зерновой сделке без участия России
После завершения зерновой сделки Киев попытается заручиться поддержкой Турции в вопросе военного сопровождения судов из украинских портов. Однако, как рассказал один из турецких чиновников агентству Bloomberg, Анкара вряд ли согласится пойти на такой шаг.
По данным собеседника агентства, Анкара считает данный шаг слишком рискованным и поэтому не станет ставить под угрозу собственный флот. Вместо согласия на условия Киева, турецкие власти намерены сконцентрироваться на возобновлении зерновой сделки с участием России, пояснил чиновник.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД уточнили, что он прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.
Unsplash