Эрдоган хочет уговорить Путина перезапустить зерновую сделку

Турция рассчитывает в обозримом будущем перезапустить зерновую сделку. Об этом заявил в пятницу, 21 июля, президент страны Реджеп Эрдоган. Он намерен продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным на принципах "телефонной дипломатии", однако Эрдоган рассчитывает, что визит лидера России в августе всё-таки состоится и стороны смогут обсудить этот вопрос лично.

Эрдоган отметил, что прекращение действия Черноморской инициативы приведёт не только к росту мировых цен на продовольствие. Среди других последствий он перечислил голод в некоторых регионах и новые волны миграции.

"Мы не будем медлить с инициативами, чтобы предотвратить это. Я думаю, что мы подробно обсудим данный вопрос с господином Путиным и обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что он тоже имеет определённые ожидания в отношении западных стран. Западные государства также должны принять меры по этому вопросу", — сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT.