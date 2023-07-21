Эрдоган хочет уговорить Путина перезапустить зерновую сделку
Президент Турции Эрдоган: Мы сделаем всё возможное, чтобы возобновить зерновую сделку
Турция рассчитывает в обозримом будущем перезапустить зерновую сделку. Об этом заявил в пятницу, 21 июля, президент страны Реджеп Эрдоган. Он намерен продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным на принципах "телефонной дипломатии", однако Эрдоган рассчитывает, что визит лидера России в августе всё-таки состоится и стороны смогут обсудить этот вопрос лично.
Эрдоган отметил, что прекращение действия Черноморской инициативы приведёт не только к росту мировых цен на продовольствие. Среди других последствий он перечислил голод в некоторых регионах и новые волны миграции.
"Мы не будем медлить с инициативами, чтобы предотвратить это. Я думаю, что мы подробно обсудим данный вопрос с господином Путиным и обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что он тоже имеет определённые ожидания в отношении западных стран. Западные государства также должны принять меры по этому вопросу", — сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT.
Зерновую сделку заключили Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года, два раза договор продлевался. Соглашение предполагало вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. При этом Россия не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена.
ТАСС / AP / Nedim Enginsoy