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21 июля, 10:15

Эрдоган хочет уговорить Путина перезапустить зерновую сделку

Президент Турции Эрдоган: Мы сделаем всё возможное, чтобы возобновить зерновую сделку

Турция рассчитывает в обозримом будущем перезапустить зерновую сделку. Об этом заявил в пятницу, 21 июля, президент страны Реджеп Эрдоган. Он намерен продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным на принципах "телефонной дипломатии", однако Эрдоган рассчитывает, что визит лидера России в августе всё-таки состоится и стороны смогут обсудить этот вопрос лично.

Эрдоган отметил, что прекращение действия Черноморской инициативы приведёт не только к росту мировых цен на продовольствие. Среди других последствий он перечислил голод в некоторых регионах и новые волны миграции.

"Мы не будем медлить с инициативами, чтобы предотвратить это. Я думаю, что мы подробно обсудим данный вопрос с господином Путиным и обеспечим продолжение этого гуманитарного движения. Мы знаем, что он тоже имеет определённые ожидания в отношении западных стран. Западные государства также должны принять меры по этому вопросу", — сказал Эрдоган в интервью телеканалу TRT.

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Зерновую сделку заключили Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года, два раза договор продлевался. Соглашение предполагало вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. При этом Россия не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена.

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ТАСС / AP / Nedim Enginsoy

Марина Калегина
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