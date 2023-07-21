"Киев не гнушается ничем": В Кремле прокомментировали угрозу Украины по Чёрному морю

Заявления украинской стороны о том, что суда, идущие в Россию по Чёрному морю, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к терактам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области. Абсолютно непредсказуем киевский режим, он не гнушается ничем, и такие заявления несут опасность", — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва анализирует ситуацию и ответственные ведомства будут вырабатывать рекомендации, чтобы минимизировать опасность.