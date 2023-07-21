"Киев не гнушается ничем": В Кремле прокомментировали угрозу Украины по Чёрному морю
Песков: Заявления Киева по судам в Чёрном море несут угрозу
Заявления украинской стороны о том, что суда, идущие в Россию по Чёрному морю, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы, несут опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к терактам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области. Абсолютно непредсказуем киевский режим, он не гнушается ничем, и такие заявления несут опасность", — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Москва анализирует ситуацию и ответственные ведомства будут вырабатывать рекомендации, чтобы минимизировать опасность.
Напомним, накануне Министерство обороны Украины заявило, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении российских морских портов, будут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Угроза украинской стороны прозвучала в ответ на официальное уведомление Минобороны России после прекращения зерновой сделки.
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