Политолог призвал отнестись серьёзно к угрозам "украинствующих маньяков" по Чёрному морю

"На мой взгляд, к угрозам со стороны украинствующих безумных маньяков, засевших в центре Киева, нужно относиться крайне серьёзно. И это касается не только российских судов, но и всех судов, которые проходят по акватории Чёрного моря, недалеко от Украины, — это просто невменяемые сумасшедшие, которые не отвечают за себя, за свои поступки и могут уничтожить любое судно, невзирая на то, под каким флагом, из какой страны или в какую страну оно движется", — предупредил собеседник Лайфа.