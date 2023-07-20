Регион

Уведомления отключены

20 июля, 15:25

Политолог призвал отнестись серьёзно к угрозам "украинствующих маньяков" по Чёрному морю

Политолог Коровин оценил угрозы Украины судам, следующим в российские порты

Украинские власти действительно могут осуществить угрозы, которые они сегодня озвучили в отношении судов, следующих в Чёрном море. Как считает политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, у власти в Киеве находятся "украинствующие безумные маньяки".

"На мой взгляд, к угрозам со стороны украинствующих безумных маньяков, засевших в центре Киева, нужно относиться крайне серьёзно. И это касается не только российских судов, но и всех судов, которые проходят по акватории Чёрного моря, недалеко от Украины, — это просто невменяемые сумасшедшие, которые не отвечают за себя, за свои поступки и могут уничтожить любое судно, невзирая на то, под каким флагом, из какой страны или в какую страну оно движется", предупредил собеседник Лайфа.

Коровин добавил, что стараниями Киева Чёрное море из пространства безопасности, находящегося под контролем России, превратилось в пространство повышенной опасности. Политолог подчеркнул, что в случае реального уничтожения какого-либо судна спроса с украинских властей никакого не будет.

Киев предложил новый маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки

Киев предложил новый маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки

Напомним, ранее Министерство обороны Украины заявило, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении российских морских портов, будут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Отметим, что угроза украинской стороны прозвучала в ответ на официальное уведомление Минобороны России после прекращения зерновой сделки.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров