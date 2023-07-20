Политолог призвал отнестись серьёзно к угрозам "украинствующих маньяков" по Чёрному морю
Политолог Коровин оценил угрозы Украины судам, следующим в российские порты
Украинские власти действительно могут осуществить угрозы, которые они сегодня озвучили в отношении судов, следующих в Чёрном море. Как считает политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, у власти в Киеве находятся "украинствующие безумные маньяки".
"На мой взгляд, к угрозам со стороны украинствующих безумных маньяков, засевших в центре Киева, нужно относиться крайне серьёзно. И это касается не только российских судов, но и всех судов, которые проходят по акватории Чёрного моря, недалеко от Украины, — это просто невменяемые сумасшедшие, которые не отвечают за себя, за свои поступки и могут уничтожить любое судно, невзирая на то, под каким флагом, из какой страны или в какую страну оно движется", — предупредил собеседник Лайфа.
Коровин добавил, что стараниями Киева Чёрное море из пространства безопасности, находящегося под контролем России, превратилось в пространство повышенной опасности. Политолог подчеркнул, что в случае реального уничтожения какого-либо судна спроса с украинских властей никакого не будет.
Напомним, ранее Министерство обороны Украины заявило, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении российских морских портов, будут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Отметим, что угроза украинской стороны прозвучала в ответ на официальное уведомление Минобороны России после прекращения зерновой сделки.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов