Минобороны Украины пригрозило всем судам, следующим в российские порты

Министерство обороны Украины заявило, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации, будут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Такую угрозу военное ведомство распространило в четверг, 20 июля.

"Кроме того, судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года", — заявили в Киеве.