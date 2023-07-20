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20 июля, 12:25
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Минобороны Украины пригрозило всем судам, следующим в российские порты

Министерство обороны Украины заявило, что с полуночи 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов Российской Федерации, будут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками". Такую угрозу военное ведомство распространило в четверг, 20 июля.

"Кроме того, судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года", — заявили в Киеве.

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Отметим, что заявление украинской стороны прозвучало в ответ на официальное уведомление Минобороны России после прекращения зерновой сделки. Москва предупредила, что с полуночи 20 июля по московскому времени изменит отношение к следующим в порты Украины судам. Они "будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения". А страны, под чьим флагом эти суда ходят, "будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева".

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ТАСС / AP / Michael Shtekel

Марина Калегина
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