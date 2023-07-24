Власти Херсонской области раскрыли потери ВСУ в регионе с начала июля

ВСУ за период с 1 по 23 июля в ходе боёв в Херсонской области, в том числе при попытках противника переправиться на левый берег Днепра, потеряли до 880 военных. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, ссылаясь на сведения группировки войск "Днепр".

"[Противник] потерял до 880 человек личного состава, более 30 лодок, два танка, шесть самоходных и 22 буксируемых гаубицы, две реактивных системы залпового огня, более 30 миномётов", — написал он.

Вместе с тем российская группировка уничтожила один противотанковый ракетный комплекс и ещё одну командно-штабную машину ВСУ, два командных пункта и две установки радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции, а также семь складов. По словам Сальдо, в большей степени противник потерял военных при попытках формировать Днепр в районе Кинбурнской косы и Антоновского моста.