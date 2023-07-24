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Опубликовано 24 июля 2023, 07:00
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Военные РФ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в Херсонской области

Российские войска авиаударом уничтожили склад ВСУ под Херсоном

В районе посёлка Антоновский на правом берегу Днепра российские военные предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский. Расчётом FPV-дрона уничтожена одна лодка и шесть боевиков ВФУ", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в районе Антоновки наши войска уничтожили склад противника, на котором хранились боеприпасы и пять лодок. Ликвидированы были также 120-мм миномёт, расчёт и боекомплект к нему. Удалось уничтожить в сумме 21 боевика ВСУ, ещё двое получили ранения.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что группировка "Центр" отразила 13 атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Украинские войска в результате провала потеряли значительное число личного состава.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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