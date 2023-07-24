ВСУ чуть больше чем за час выпустили по Белгородской области свыше 20 снарядов

Украинские войска массово обстреляли Белгородскую область вечером в воскресенье, 23 июля. Чуть больше чем за час по региону было выпущено свыше 20 снарядов, сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, сначала обстрелы были зафиксированы в селе Прилесье Краснояружского района, где два снаряда были сброшены с беспилотника. Спустя несколько минут атаке подверглось село Новая Таволжанка, которое расположено рядом с границей. По нему ВСУ выпустили две мины, предположительно, калибра 120 мм.

Чуть позже под обстрел со стороны ВСУ попало село Журавлёвка в Белгородском районе. Всего по населённому пункту было выпущено шесть мин. Ещё через полчаса украинский беспилотник сбросил снаряд в 100 метрах от села Журавлёвка. Также украинские военные обстреляли хутор Старый. По населённому пункту был нанесён удар 12 минами, предположительно, калибра 82 мм. Во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших.