ВСУ чуть больше чем за час выпустили по Белгородской области свыше 20 снарядов
Украинские войска массово обстреляли Белгородскую область вечером в воскресенье, 23 июля. Чуть больше чем за час по региону было выпущено свыше 20 снарядов, сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, сначала обстрелы были зафиксированы в селе Прилесье Краснояружского района, где два снаряда были сброшены с беспилотника. Спустя несколько минут атаке подверглось село Новая Таволжанка, которое расположено рядом с границей. По нему ВСУ выпустили две мины, предположительно, калибра 120 мм.
Чуть позже под обстрел со стороны ВСУ попало село Журавлёвка в Белгородском районе. Всего по населённому пункту было выпущено шесть мин. Ещё через полчаса украинский беспилотник сбросил снаряд в 100 метрах от села Журавлёвка. Также украинские военные обстреляли хутор Старый. По населённому пункту был нанесён удар 12 минами, предположительно, калибра 82 мм. Во всех случаях обошлось без разрушений и пострадавших.
Ранее Лайф рассказывал, что под обстрел ВСУ попало село Смородино Грайворонского округа Белгородской области. Взрыв выбил окна в трёх домовладениях, а также повредил фасады и крыши. В результате обстрела никто не пострадал.
t.me / V_Zelenskiy_official