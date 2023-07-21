ВСУ разнесли артиллерией жилой дом в белгородском селе

Обстрелом ВСУ был повреждён жилой дом в селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. Кадры с места происшествия публикует SHOT.

Последствия обстрела ВСУ села Илёк-Пеньковка. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, в момент обстрела людей внутри здания не было. От артиллерийских ударов вылетели окна и разбились стёкла. На соседнем участке тоже есть разрушения: повреждены теплица и забор. Информацию подтвердил и губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения. Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается", — написал глава области в "Телеграме".