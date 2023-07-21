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21 июля, 10:24
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ВСУ разнесли артиллерией жилой дом в белгородском селе

SHOT: Обстрелом ВСУ повреждён жилой дом в селе Илёк-Пеньковка в Белгородчине

Обстрелом ВСУ был повреждён жилой дом в селе Илёк-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области. Кадры с места происшествия публикует SHOT.

Последствия обстрела ВСУ села Илёк-Пеньковка. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, в момент обстрела людей внутри здания не было. От артиллерийских ударов вылетели окна и разбились стёкла. На соседнем участке тоже есть разрушения: повреждены теплица и забор. Информацию подтвердил и губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Осколками снарядов повреждены один частный жилой дом, два автомобиля, линии электро- и газоснабжения. Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории продолжается", — написал глава области в "Телеграме".

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Ранее сегодня под обстрел ВСУ попало село Смородино Грайворонского округа Белгородской области. Взрыв выбил окна в трёх домовладениях, а также повредил фасады и крыши, но, к счастью, пострадавших в результате обстрела нет.

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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