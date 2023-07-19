В городе у границы с Украиной после удара ВСУ загорелся дом
Старовойт: В городе Судже Курской области загорелся дом после обстрела с Украины
Жилой дом загорелся в Курской области после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / gubernator_46
Обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины подвергся город Суджа в Курской области. В результате атаки загорелся жилой дом, но обошлось без пострадавших. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, всего было зафиксировано три прилёта снарядов.
"Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения", — написал Старовойт в телеграм-канале.
Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении домовладений.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ нанесли четыре артиллерийских удара по хутору в Курской области. В результате жители посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи остались без света. К счастью, обошлось без пострадавших.