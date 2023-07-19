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19 июля, 10:16

В городе у границы с Украиной после удара ВСУ загорелся дом

Старовойт: В городе Судже Курской области загорелся дом после обстрела с Украины

<p>Жилой дом загорелся в Курской области после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46/3639" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gubernator_46</a></p>

Жилой дом загорелся в Курской области после обстрела ВСУ. Обложка © Telegram / gubernator_46

Обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины подвергся город Суджа в Курской области. В результате атаки загорелся жилой дом, но обошлось без пострадавших. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, всего было зафиксировано три прилёта снарядов.

  • Осколками также были повреждены соседние дома и строения. Фото © Telegram / gubernator_46
    Осколками также были повреждены соседние дома и строения. Фото © Telegram / gubernator_46
  • Осколками также были повреждены соседние дома и строения. Фото © Telegram / gubernator_46
    Осколками также были повреждены соседние дома и строения. Фото © Telegram / gubernator_46

Осколками также были повреждены соседние дома и строения. Фото © Telegram / gubernator_46

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"Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения", — написал Старовойт в телеграм-канале.

Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении домовладений.

Российские пограничники сбили самодельный украинский дрон в Курской области

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ нанесли четыре артиллерийских удара по хутору в Курской области. В результате жители посёлка Тёткино и села Попово-Лежачи остались без света. К счастью, обошлось без пострадавших.

Наталья Исакова
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