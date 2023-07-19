В городе у границы с Украиной после удара ВСУ загорелся дом

Обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины подвергся город Суджа в Курской области. В результате атаки загорелся жилой дом, но обошлось без пострадавших. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, всего было зафиксировано три прилёта снарядов.





"Сильные повреждения получил жилой дом, также возник пожар, разрушены хозяйственные постройки. Осколками повреждены соседние дома и строения", — написал Старовойт в телеграм-канале.

Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении домовладений.