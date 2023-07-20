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20 июля, 10:23

Село Смородино под Белгородом попало под обстрел ВСУ

Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Смородино в Белгородской области

Село Смородино Грайворонского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских военных. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, взрыв выбил окна в трёх домовладениях, а также повредил фасады и крыши. Однако, несмотря на это, пострадавших в результате обстрела нет. Осколки снарядов повредили линии газо- и электроснабжения. Сотрудники аварийных бригад уже устраняют последствия удара.

Накануне под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины попал город Суджа в Курской области. Там также обошлось без пострадавших, однако после атаки в одном из домов начался пожар.

Пятеро мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ посёлка Шамино в Белгородской области

Пятеро мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ посёлка Шамино в Белгородской области

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Telegram / Настоящий Гладков (архивное фото)

Максим Плетнёв
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