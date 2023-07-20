Село Смородино под Белгородом попало под обстрел ВСУ

Село Смородино Грайворонского округа Белгородской области подверглось атаке со стороны украинских военных. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, взрыв выбил окна в трёх домовладениях, а также повредил фасады и крыши. Однако, несмотря на это, пострадавших в результате обстрела нет. Осколки снарядов повредили линии газо- и электроснабжения. Сотрудники аварийных бригад уже устраняют последствия удара.