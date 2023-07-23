ВСУ обстреляли два посёлка в Курской области

Вооружённые силы Украины обстреляли два посёлка в Курской области — Тёткино и Краснооктябрьский. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

В первом — упало 15 снарядов, повреждены крыши двух домов. Глава региона заверил, что в их починке власти помогут. Обошлось без пострадавших и в Краснооктябрьском.

"Из-за повреждения линии электропередачи посёлок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Весёлого. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

По его словам, также в Краснооктябрьском загорелся многоквартирный дом, в котором сейчас никто не живёт.