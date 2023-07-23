ВСУ обстреляли два посёлка в Курской области
Старовойт: ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Краснооктябрьский в Курской области
Вооружённые силы Украины обстреляли два посёлка в Курской области — Тёткино и Краснооктябрьский. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
В первом — упало 15 снарядов, повреждены крыши двух домов. Глава региона заверил, что в их починке власти помогут. Обошлось без пострадавших и в Краснооктябрьском.
"Из-за повреждения линии электропередачи посёлок обесточен, и также частично нарушено электроснабжение села Весёлого. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.
По его словам, также в Краснооктябрьском загорелся многоквартирный дом, в котором сейчас никто не живёт.
Ранее под обстрел ВСУ попало село Смородино Грайворонского округа Белгородской области. Взрыв выбил окна в трёх домовладениях, а также повредил фасады и крыши, но, к счастью, пострадавших в результате обстрела нет.
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