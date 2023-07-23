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Опубликовано 23 июля 2023, 08:29

МО: ВС РФ отбили 14 атак на Донецком направлении, уничтожено до 370 бойцов ВСУ

ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск ударом авиации и огня артиллерии успешно отражено 14 атак противника", — сказал он на брифинге.

Конашенков уточнил, что это произошло в районах населённых пунктов Белогоровка, Майорск, Весёлое, Водяное, Северное и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Также нанесено поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Весёлое и Белогоровка ДНР.

Всего за минувшие сутки на этом направлении было уничтожено до 370 украинских военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились шести боевых бронированных машин, 24 автомобилей, двух артиллерийских систем М777 производства США и самоходной гаубицы "Гвоздика". Помимо того, российские войска уничтожили три склада боеприпасов 22-й, 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Спорное, Дзержинск и Ступочки в ДНР.

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Ранее Лайф писал, что российские истребители сбили самолёт Су-25 украинских воздушных сил. Это произошло в районе населённого пункта Веролюбовка Донецкой Народной Республики.

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ТАСС / Лев Федосеев

Иван Косицын
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