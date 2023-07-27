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27 июля, 11:28

В МО рассказали, на сколько российские войска продвинулись при наступлении в ЛНР

Минобороны: С 23 июля ВС РФ продвинулись в районе Сергеевки до 12 км по фронту

С 23 июля ВС РФ продвинулись на Краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и трёх километров в глубину обороны украинских войск в районе Сергеевки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" в районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны противника", — сказал Конашенков на брифинге.

Российская армия продолжила наступление в ЛНР и продвинулась ещё на 3 км

Российская армия продолжила наступление в ЛНР и продвинулась ещё на 3 км

Напомним, 25 июля стало известно, что ВС РФ освободили населённый пункт Сергеевка. Это сделала 15-я мотострелковая бригада под умелым командованием подполковника Буйлова.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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