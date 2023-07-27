В МО рассказали, на сколько российские войска продвинулись при наступлении в ЛНР

С 23 июля ВС РФ продвинулись на Краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и трёх километров в глубину обороны украинских войск в районе Сергеевки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" в районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны противника", — сказал Конашенков на брифинге.