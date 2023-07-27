ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 11:28
6620

В МО рассказали, на сколько российские войска продвинулись при наступлении в ЛНР

Минобороны: С 23 июля ВС РФ продвинулись в районе Сергеевки до 12 км по фронту

С 23 июля ВС РФ продвинулись на Краснолиманском направлении до 12 километров по фронту и трёх километров в глубину обороны украинских войск в районе Сергеевки в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с 23 июля продвижение штурмовых отрядов группировки войск "Центр" в районе населённого пункта Сергеевка Луганской Народной Республики составило до 12 километров по фронту и три километра в глубину обороны противника", — сказал Конашенков на брифинге.

Российская армия продолжила наступление в ЛНР и продвинулась ещё на 3 км
Российская армия продолжила наступление в ЛНР и продвинулась ещё на 3 км

Напомним, 25 июля стало известно, что ВС РФ освободили населённый пункт Сергеевка. Это сделала 15-я мотострелковая бригада под умелым командованием подполковника Буйлова.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar