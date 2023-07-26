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26 июля, 12:23

Российская армия продолжила наступление в ЛНР и продвинулась ещё на 3 км

Российская армия за сутки продвинулась ещё на 3 км на Краснолиманском направлении

Российская армия за минувшие сутки продвинулась по фронту до трёх километров и до 2,7 километра в глубину обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом заявил на брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населённого пункта Сергеевка ЛНР. Продвижение составило до трёх километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника", — рассказал офицер.

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Продвижение ВС России на этом участке фронта за 24 июля составило до четырёх километров по фронту и до двух километров в глубину.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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