Российская армия продолжила наступление в ЛНР и продвинулась ещё на 3 км

Российская армия за минувшие сутки продвинулась по фронту до трёх километров и до 2,7 километра в глубину обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом заявил на брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.