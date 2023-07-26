ВСУ несут значительные потери при попытке прорвать оборону Российской армии в Запорожье

Украинская армия за сутки 36 раз попыталась обстрелять территорию Запорожской области на трёх направлениях, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, ВСУ пытаются прорвать оборону.

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"Противник совершил 36 попыток обстрелять населённые пункты Запорожской области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях. Обстановка в районе Работина, Новоданиловки и Новопокровки обострилась", — проинформировал глава региона.

Балицкий уточнил, что украинские военные с четырёх утра попытались прорвать оборону Российской армии. Наши подразделения оказали им ожесточённый отпор, в результате ВСУ несут значительные потери.