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Регион
26 июля 2023, 05:37
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Группа ВСУ за 2 дня штурма потеряла почти весь состав на Запорожском направлении

ВСУ на Запорожском направлении за два дня потеряли практически весь состав при попытке штурма российских позиций. Об этом сообщил командир отряда "Барс-10" бригады "Царские волки" с позывным Сатурн.

"За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров (противника. — Прим. Лайфа) рядом с нами, не буду говорить, где населённый пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь — у противника", — приводит его слова РИА "Новости".

Российский военный уточнил, что противник запросил эвакуацию у своих подразделений, однако так её и не дождался. По его словам, эвакуационный взвод просто не смог найти личный состав.

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Ранее ВСУ предприняли четыре попытки контратаковать российских военных на Краснолиманском направлении, однако все они обернулись страшными потерями. В итоге противник потерял до 190 военнослужащих, пять пикапов, две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и другую технику.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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