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Опубликовано 25 июля 2023, 14:33
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За сутки российская ПВО уничтожила вертолёт Ми-24 ВСУ и 10 снарядов HIMARS

Российские средства ПВО в Запорожской области сбили украинский самолёт Ми-24. Кроме того, за сутки перехвачены десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачены десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сказал он.

Российские войска ликвидировали также 22 украинских беспилотника. Это удалось в районе Лисичанска и Попасной в ЛНР, Петровского и Лозового в ДНР, а также Энергодара, Зелёного Гая, Белочки и Сладкой Балки в Запорожской области.

ВСУ за сутки потеряли до 120 военных на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли до 120 военных на двух направлениях

Ранее Лайф рассказывал о том, что российские военные освободили населённый пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении.

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Getty Images / Ezra Acayan

Илья Суриков
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