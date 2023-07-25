За сутки российская ПВО уничтожила вертолёт Ми-24 ВСУ и 10 снарядов HIMARS

Российские средства ПВО в Запорожской области сбили украинский самолёт Ми-24. Кроме того, за сутки перехвачены десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новодаровка Запорожской области сбит в воздухе вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины. За сутки перехвачены десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", — сказал он.

Российские войска ликвидировали также 22 украинских беспилотника. Это удалось в районе Лисичанска и Попасной в ЛНР, Петровского и Лозового в ДНР, а также Энергодара, Зелёного Гая, Белочки и Сладкой Балки в Запорожской области.