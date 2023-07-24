ВСУ за сутки потеряли до 120 военных на двух направлениях

ВС России уничтожили за сутки до 120 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства отметил, что на Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Макаровка ДНР и Левадное Запорожской области.

"На Запорожском направлении ударами авиации и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Орехов и Пятихатки Запорожской области", — добавил Конашенков.

Кроме того, ВС РФ в районе населённого пункта Мирное Запорожской области пресекли деятельность украинской ДРГ. Всего на двух вышеназванных направлениях противник потерял до 120 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и самоходную гаубицу "Гвоздика".