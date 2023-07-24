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Опубликовано 24 июля 2023, 11:23

ВСУ за сутки потеряли до 120 военных на двух направлениях

ВС РФ уничтожили до 120 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВС России уничтожили за сутки до 120 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга представитель военного ведомства отметил, что на Южно-Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Макаровка ДНР и Левадное Запорожской области.

"На Запорожском направлении ударами авиации и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Орехов и Пятихатки Запорожской области", — добавил Конашенков.

Кроме того, ВС РФ в районе населённого пункта Мирное Запорожской области пресекли деятельность украинской ДРГ. Всего на двух вышеназванных направлениях противник потерял до 120 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и самоходную гаубицу "Гвоздика".

ВСУ за пять провальных атак на одном участке фронта понесли большие потери
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Ранее Лайф писал, что российские войска за минувшие сутки уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Херсонской области. Он располагался в районе села Змиевка.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын
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