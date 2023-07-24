ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 11:09
5355

ВСУ за пять провальных атак на одном участке фронта понесли большие потери

Минобороны: На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 195 человек

Российские военные за минувшие сутки отбили сразу пять атак Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Противник в итоге потерял до 195 человек и много техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, на этом же направлении российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Российские войска нашли и уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
Российские войска нашли и уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Ранее власти Херсонской области рассказали, что с начала июля украинская армия во время боёв в регионе потеряла свыше 800 бойцов.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar