ВСУ за пять провальных атак на одном участке фронта понесли большие потери
Минобороны: На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки до 195 человек
Российские военные за минувшие сутки отбили сразу пять атак Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Противник в итоге потерял до 195 человек и много техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — рассказал генерал-лейтенант.
По его словам, на этом же направлении российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
Ранее власти Херсонской области рассказали, что с начала июля украинская армия во время боёв в регионе потеряла свыше 800 бойцов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ