ВСУ за пять провальных атак на одном участке фронта понесли большие потери

Российские военные за минувшие сутки отбили сразу пять атак Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении. Противник в итоге потерял до 195 человек и много техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", — рассказал генерал-лейтенант.

По его словам, на этом же направлении российские военные пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы.