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Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 11:09
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Российские войска нашли и уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российские войска за минувшие сутки уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Херсонской области. Об этом в ходе ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, склад располагался в районе села Змиевка. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили на Херсонском направлении до 45 солдат ВСУ, две принадлежавшие им машины, а также несколько гаубиц Д-30.

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В Запорожье украинские военные начали сдаваться в плен целыми взводами

Ранее власти Херсонской области рассказали, что с начала июля украинская армия во время боёв в регионе потеряла свыше 800 бойцов.

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ТАСС / Коновалов Алексей

Максим Плетнёв
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