Российские войска нашли и уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
Российские войска за минувшие сутки уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Херсонской области. Об этом в ходе ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным ведомства, склад располагался в районе села Змиевка. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили на Херсонском направлении до 45 солдат ВСУ, две принадлежавшие им машины, а также несколько гаубиц Д-30.
Ранее власти Херсонской области рассказали, что с начала июля украинская армия во время боёв в регионе потеряла свыше 800 бойцов.
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ТАСС / Коновалов Алексей