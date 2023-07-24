Российские войска нашли и уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области

Российские войска за минувшие сутки уничтожили склад боеприпасов украинской армии в Херсонской области. Об этом в ходе ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным ведомства, склад располагался в районе села Змиевка. Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили на Херсонском направлении до 45 солдат ВСУ, две принадлежавшие им машины, а также несколько гаубиц Д-30.