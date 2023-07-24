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Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 10:00
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В Запорожье украинские военные начали сдаваться в плен целыми взводами

Балицкий заявил о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ в Запорожье

Украинские военнослужащие на Запорожском направлении начали сдаваться в плен, причём группами вплоть до взводов. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в понедельник.

"Могу сказать, что на протяжении последнего времени, скажем, месяца, противник начал сдаваться. И сдаётся уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями. Ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали", заявил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Балицкий добавил, что для всех сдавшихся в плен организовано "достойное" содержание, "никого никто не бьёт, не пытает".

Он также рассказал о ситуации на фронте. Российские войска устойчиво держат линию обороны, "боевой дух у них прекрасный".

Более 40 солдат ВСУ сдались в плен после 13 отражённых российскими бойцами атак
Более 40 солдат ВСУ сдались в плен после 13 отражённых российскими бойцами атак

Ранее командир одного из российских подразделений на Запорожском направлении СВО рассказал, что несколько военных ВСУ добровольно сдались в плен: они сообщили о своём желании по схеме, предложенной в листовках, забрасываемых с нашей стороны.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Андрей Григорьев
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