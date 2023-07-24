В Запорожье украинские военные начали сдаваться в плен целыми взводами

Украинские военнослужащие на Запорожском направлении начали сдаваться в плен, причём группами вплоть до взводов. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в понедельник.

"Могу сказать, что на протяжении последнего времени, скажем, месяца, противник начал сдаваться. И сдаётся уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики, в весенний период, а целыми подразделениями. Ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали", — заявил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Балицкий добавил, что для всех сдавшихся в плен организовано "достойное" содержание, "никого никто не бьёт, не пытает".

Он также рассказал о ситуации на фронте. Российские войска устойчиво держат линию обороны, "боевой дух у них прекрасный".