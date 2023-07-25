ВС РФ за сутки продвинулись до 4 км по фронту на Краснолиманском направлении
Вооружённые силы России за последние сутки продвинулись в ходе СВО на расстояние до четырёх километров по фронту на Краснолиманском направлении. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Общее продвижение наших войск составило до четырёх километров по фронту и до двух километров в глубину боевых порядков обороняющегося противника", — доложил он.
Вместе с тем ВС РФ продвинулись на 1,5 километра в глубину обороны противника в районе Серебрянского лесничества. Там подразделения 234-го десантно-штурмового полка отразили атаку ВСУ, нанесли поражение и перешли в контратаку.
Ранее Конашенков сообщил, что ВСУ лишились до 190 бойцов на Краснолиманском направлении. Также наши военные уничтожили пикапы, гаубицы и самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ