Российские военные отбили на Донецком направлении восемь атак ВСУ

За сутки на Донецком направлении российские военные отразили восемь атак Вооружённых сил Украины. В том числе бои шли у Белогоровки в ЛНР и Клещеевки, Марьинки в ДНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, украинские военные в сумме потеряли более 280 человек.

"На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии успешно отражены восемь атак противника", — сказал он.

Также ВСУ потеряли на этом направлении множество техники: три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, польскую САУ Krab, две гаубицы "Мста-Б", три САУ "Гвоздика" и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-36.