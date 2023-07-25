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Опубликовано 25 июля 2023, 14:26
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Российские военные отбили на Донецком направлении восемь атак ВСУ

За сутки на Донецком направлении российские военные отразили восемь атак Вооружённых сил Украины. В том числе бои шли у Белогоровки в ЛНР и Клещеевки, Марьинки в ДНР. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, украинские военные в сумме потеряли более 280 человек.

"На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии успешно отражены восемь атак противника", — сказал он.

Также ВСУ потеряли на этом направлении множество техники: три танка, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, польскую САУ Krab, две гаубицы "Мста-Б", три САУ "Гвоздика" и американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-36.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска уничтожили порядка 30% оружия и техники ВСУ, поставленных Западом на Украину перед началом контрнаступления.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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