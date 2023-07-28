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Регион
Опубликовано 28 июля 2023, 11:36
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Штурмовые отряды трёх бригад ВСУ синхронно начали наступать и получили ожесточённый отпор

ВС РФ отбили 7 атак штурмовиков ВСУ на Донецком направлении, включая Водяное

Российские военные успешно отбили на Донецком направлении семь атак штурмовых отрядов украинских ВС, в том числе возле Водяного в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов Южной группировки войск благодаря умело организованной системе огня в сочетании с инженерными заграждениями успешно отразили семь атак штурмовых отрядов 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Белогоровки, Зайцево, Первомайского и Водяного (ДНР)", — сказал Конашенков.

В министерстве подчеркнули, что за сутки наши бойцы нанесли удары по живой силе и технике украинских 24-й, 28-й, 43-й, 110-й мехбригад, а также 10-й горно-штурмовой, 3-й десантно-штурмовой и 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Авдеевки, Константиновки, Северска, Новгородского и Белой Горы (ДНР).

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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