Штурмовые отряды трёх бригад ВСУ синхронно начали наступать и получили ожесточённый отпор

Российские военные успешно отбили на Донецком направлении семь атак штурмовых отрядов украинских ВС, в том числе возле Водяного в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов Южной группировки войск благодаря умело организованной системе огня в сочетании с инженерными заграждениями успешно отразили семь атак штурмовых отрядов 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Белогоровки, Зайцево, Первомайского и Водяного (ДНР)", — сказал Конашенков.

В министерстве подчеркнули, что за сутки наши бойцы нанесли удары по живой силе и технике украинских 24-й, 28-й, 43-й, 110-й мехбригад, а также 10-й горно-штурмовой, 3-й десантно-штурмовой и 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Авдеевки, Константиновки, Северска, Новгородского и Белой Горы (ДНР).