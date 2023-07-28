Российские военные в ходе СВО захватили ценный трофей родом из Франции
Рогов: ВС РФ захватили французский колёсный танк AMX-10RC в Запорожской области
Российские военные в ходе специальной военной операции захватили колёсный танк AMX-10RC. Он создан фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятием GIAT и "Рено", по заказу Вооружённых сил Франции и предназначался на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с бронетехникой противника.
"Французский тяжёлый колёсный танк AMX-10RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее, практически в идеальном, без повреждений", — сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Боевую машину, по его словам, отправят на изучение отечественным специалистам военной промышленности, передаёт РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, как бойцы отряда "Шторм Z" Южной группировки войск захватили у ВСУ планшет с системой "Крапива". Его удалось взять в ходе выполнения задач СВО во время штурма позиций противника на Угледарском направлении. С помощью "Крапивы" командиры разных родов войск координируют свои действия.