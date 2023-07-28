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Регион
Опубликовано 28 июля 2023, 10:58
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Российские военные в ходе СВО захватили ценный трофей родом из Франции

Рогов: ВС РФ захватили французский колёсный танк AMX-10RC в Запорожской области

Российские военные в ходе специальной военной операции захватили колёсный танк AMX-10RC. Он создан фирмой Satory Military Vehicles, совместным предприятием GIAT и "Рено", по заказу Вооружённых сил Франции и предназначался на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с бронетехникой противника.

"Французский тяжёлый колёсный танк AMX-10RC захвачен на линии фронта нашими бойцами в очень хорошем состоянии, точнее, практически в идеальном, без повреждений", — сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Боевую машину, по его словам, отправят на изучение отечественным специалистам военной промышленности, передаёт РИА "Новости".

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Ранее Лайф рассказывал, как бойцы отряда "Шторм Z" Южной группировки войск захватили у ВСУ планшет с системой "Крапива". Его удалось взять в ходе выполнения задач СВО во время штурма позиций противника на Угледарском направлении. С помощью "Крапивы" командиры разных родов войск координируют свои действия.

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Wikimedia / Lance Cpl. Damarko Bones

Марина Калегина
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