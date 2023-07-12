Российские военные из отряда "Керчь" затрофеили американскую БМП Bradley в зоне СВО. В Сети появились кадры, на которых военнослужащие стоят на фоне западной техники.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с 4 июня в личном составе. По его словам, они потеряли уже более 26 тысяч человек. Министр также рассказал, что ВС России с 4 июня, когда украинская армия начала пытаться идти в контрнаступление, уничтожили уже более 1200 танков ВСУ, включая 17 "Леопардов".