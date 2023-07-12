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12 июля, 07:50

"Спасибо за чудные машины": Бойцы ВС РФ передали привет Зеленскому на фоне захваченного Bradley

Российские военные затрофеили американскую БМП Bradley в зоне СВО

Российские военные из отряда "Керчь" затрофеили американскую БМП Bradley в зоне СВО. В Сети появились кадры, на которых военнослужащие стоят на фоне западной техники.

Российские бойцы затрофеили американскую БМП Bradley. Видео © t.me / voenacher

Также бойцы передали привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Передаём привет господину Зеленскому, спасибо за чудные машины", — сказал один из военных.

Шойгу заявил о безуспешности украинских "мясных штурмов"

Шойгу заявил о безуспешности украинских "мясных штурмов"

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл потери ВСУ с 4 июня в личном составе. По его словам, они потеряли уже более 26 тысяч человек. Министр также рассказал, что ВС России с 4 июня, когда украинская армия начала пытаться идти в контрнаступление, уничтожили уже более 1200 танков ВСУ, включая 17 "Леопардов".

Обложка ©

t.me / voenacher

Иван Косицын
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