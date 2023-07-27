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27 июля, 19:32

"Явно не люди": Медведев объяснил, почему политики Запада и Зеленский — инопланетяне

Медведев назвал политиков Запада и Зеленского рептилоидами

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в саркастичной форме прокомментировал заявления агента ЦРУ Дэвида Груша о том, что у Пентагона есть образцы биоматериала инопланетян. Политик опубликовал у себя в телеграм-канале пост с коллажем из лиц, частично карикатурных, западных политиков и украинского президента Владимира Зеленского.

"В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных "останках с нечеловеческой биологией". Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!" — сказано в публикации Медведева.

Помимо Зеленского там изображены президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Признаки рептилоидности западных политиков по версии Дмитрия Медведева. Фото © t.me / Дмитрий Медведев

Признаки рептилоидности западных политиков по версии Дмитрия Медведева. Фото © t.me / Дмитрий Медведев

Медведев шуткой отреагировал на смену логотипа Twitter

Медведев шуткой отреагировал на смену логотипа Twitter

Ранее Дмитрий Медведев пошутил на тему того, что НАТО будет готово принять Украину в ряды своих членов, если президент страны Владимир Зеленский перейдёт с кокаина на марихуану. Он обыграл шутку мемом из фильма "Остров проклятых", который выложил у себя в "Твиттере".

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Kremlin.ru

Юрий Лысенко
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