"Явно не люди": Медведев объяснил, почему политики Запада и Зеленский — инопланетяне

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в саркастичной форме прокомментировал заявления агента ЦРУ Дэвида Груша о том, что у Пентагона есть образцы биоматериала инопланетян. Политик опубликовал у себя в телеграм-канале пост с коллажем из лиц, частично карикатурных, западных политиков и украинского президента Владимира Зеленского.

"В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных "останках с нечеловеческой биологией". Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды — явно не люди!" — сказано в публикации Медведева.

Помимо Зеленского там изображены президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Признаки рептилоидности западных политиков по версии Дмитрия Медведева. Фото © t.me / Дмитрий Медведев