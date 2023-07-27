Медведев мемом с Ди Каприо пошутил про членство Украины в НАТО
Медведев пошутил, что НАТО предложило Киеву сменить кокаин на марихуану
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил на тему того, что НАТО будет готово принять Украину в ряды своих членов, если президент страны Владимир Зеленский перейдёт с кокаина на марихуану. Так он в своём твиттере прокомментировал законопроект о производстве медицинского каннабиса в Незалежной.
Мем из Twitter Дмитрия Медведева по поводу вступления Украины в НАТО. Изображение © Twitter / Дмитрий Медведев
Политик опубликовал в Twitter известный мем из фильма "Остров проклятых", подписав его "Последние поправки к закону о производстве медицинского каннабиса на Украине". На картинке персонаж Марка Руффало обращается к герою Ди Каприо и говорит ему, что НАТО готово принять Украину в альянс, но для этого есть одно условие — принятие закона о переходе с кокаина на каннабис.
Напомним, Правительство Украины ещё летом 2022 года поддержало законопроект о легализации медицинской марихуаны, но на этом процесс остановился. Однако в конце июня Владимир Зеленский призвал довести дело до конца, чтобы граждане могли утолять "боль из-за войны". А так называемый постпред президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Незалежной хотят выращивать марихуану в Крыму. В ответ на это в Госдуме заявили, что "последствия легализации уже видны".
ТАСС / Сергей Карпухин