Медведев мемом с Ди Каприо пошутил про членство Украины в НАТО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил на тему того, что НАТО будет готово принять Украину в ряды своих членов, если президент страны Владимир Зеленский перейдёт с кокаина на марихуану. Так он в своём твиттере прокомментировал законопроект о производстве медицинского каннабиса в Незалежной.

Политик опубликовал в Twitter известный мем из фильма "Остров проклятых", подписав его "Последние поправки к закону о производстве медицинского каннабиса на Украине". На картинке персонаж Марка Руффало обращается к герою Ди Каприо и говорит ему, что НАТО готово принять Украину в альянс, но для этого есть одно условие — принятие закона о переходе с кокаина на каннабис.