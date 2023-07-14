Украинские власти захотели выращивать марихуану в Крыму
Постпред Зеленского Ташева: Украина хочет выращивать марихуану в Крыму
Украина захотела выращивать в Крыму медицинский каннабис. Об этом заявила представитель главы Незалежной по полуострову Тамила Ташева.
"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных районах Крыма (после его легализации на Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту их в другие страны, где это вещество легализовано", — написала она в своих соцсетях, приводя украинскую "Стратегию экономического восстановления Крыма".
Представитель Зеленского отметила, что она разработала стратегию ещё в 2022 году совместно с Киевской школой экономики, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Центром оборонных стратегий. Вот только Тамила Ташева не учла один нюанс: с 2014 года Крым находится в составе Российской Федерации, что было решено самими жителями полуострова посредством референдума. К тому же выращивать марихуану на территории России нельзя, поэтому планам Киева едва ли суждено сбыться.
Напомним, украинский президент призвал легализовать на Украине лекарства на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны". В Госдуме РФ такую инициативу не оценили и заявили, что подобным шагом Зеленский нанёс стране непоправимый ущерб.
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