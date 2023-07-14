Украинские власти захотели выращивать марихуану в Крыму

"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных районах Крыма (после его легализации на Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту их в другие страны, где это вещество легализовано", — написала она в своих соцсетях, приводя украинскую "Стратегию экономического восстановления Крыма".

Представитель Зеленского отметила, что она разработала стратегию ещё в 2022 году совместно с Киевской школой экономики, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Центром оборонных стратегий. Вот только Тамила Ташева не учла один нюанс: с 2014 года Крым находится в составе Российской Федерации, что было решено самими жителями полуострова посредством референдума. К тому же выращивать марихуану на территории России нельзя, поэтому планам Киева едва ли суждено сбыться.