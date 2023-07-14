Регион

Уведомления отключены

14 июля, 08:19

Украинские власти захотели выращивать марихуану в Крыму

Постпред Зеленского Ташева: Украина хочет выращивать марихуану в Крыму

Украина захотела выращивать в Крыму медицинский каннабис. Об этом заявила представитель главы Незалежной по полуострову Тамила Ташева.

"Выращивание медицинского каннабиса в отдельных районах Крыма (после его легализации на Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорту их в другие страны, где это вещество легализовано", — написала она в своих соцсетях, приводя украинскую "Стратегию экономического восстановления Крыма".

Представитель Зеленского отметила, что она разработала стратегию ещё в 2022 году совместно с Киевской школой экономики, Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Центром оборонных стратегий. Вот только Тамила Ташева не учла один нюанс: с 2014 года Крым находится в составе Российской Федерации, что было решено самими жителями полуострова посредством референдума. К тому же выращивать марихуану на территории России нельзя, поэтому планам Киева едва ли суждено сбыться.

"Гвоздики выпали": На Украине призвали образумить одурманенного идеей захвата Крыма Зеленского

"Гвоздики выпали": На Украине призвали образумить одурманенного идеей захвата Крыма Зеленского

Напомним, украинский президент призвал легализовать на Украине лекарства на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны". В Госдуме РФ такую инициативу не оценили и заявили, что подобным шагом Зеленский нанёс стране непоправимый ущерб.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Политика
  • Общество
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров