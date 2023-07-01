В Госдуме заявили, что Зеленский нанёс Украине непоправимый ущерб
Володин: Легализация Зеленским марихуаны добьёт Украину
Президент Украины Владимир Зеленский нанёс непоправимый ущерб своей стране в вопросах потери суверенитета. Такое заявление в телеграм-канале сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанёс Украине непоправимый ущерб", — написал он.
Так, Володин указал на отмену на Украине языка, на котором говорит большая часть населения, объявление Дня Европы, преследование в Незалежной канонической Православной церкви, а также разрушение института семьи. По его словам, крупнейшие украинские компании и официальные государственные ресурсы активно участвуют в "месяце прайда" и "украшают" свои страницы в соцсетях символикой ЛГБТ.
Спикер Госдумы спрогнозировал плачевный итоговый результат для украинцев. Он отметил, что в 2022 году ВВП Незалежной упал на 29,1%, а численность населения сократилась на 23%. И теперь Зеленский предлагает украинцам "терпеть боль, стресс и травмы" путём легализации марихуаны, "вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности".
Напомним, 28 июня Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о закреплении статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине. Обязательным он в том числе станет для руководителей местных администраций и их замов, военных в офицерских чинах, контрактников. В МИД оценили эту идею. Кроме того, в тот же день Зеленский призвал легализовать на Украине лекарства на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны".
t.me / V_Zelenskiy_official