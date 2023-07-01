В Госдуме заявили, что Зеленский нанёс Украине непоправимый ущерб

Президент Украины Владимир Зеленский нанёс непоправимый ущерб своей стране в вопросах потери суверенитета. Такое заявление в телеграм-канале сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанёс Украине непоправимый ущерб", — написал он.

Так, Володин указал на отмену на Украине языка, на котором говорит большая часть населения, объявление Дня Европы, преследование в Незалежной канонической Православной церкви, а также разрушение института семьи. По его словам, крупнейшие украинские компании и официальные государственные ресурсы активно участвуют в "месяце прайда" и "украшают" свои страницы в соцсетях символикой ЛГБТ.