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1 июля, 08:04

В Госдуме заявили, что Зеленский нанёс Украине непоправимый ущерб

Володин: Легализация Зеленским марихуаны добьёт Украину

Президент Украины Владимир Зеленский нанёс непоправимый ущерб своей стране в вопросах потери суверенитета. Такое заявление в телеграм-канале сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Страна теряет суверенитет, если отказывается от своей истории, языка, веры, культуры и традиций. Зеленский в этих вопросах нанёс Украине непоправимый ущерб", — написал он.

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Так, Володин указал на отмену на Украине языка, на котором говорит большая часть населения, объявление Дня Европы, преследование в Незалежной канонической Православной церкви, а также разрушение института семьи. По его словам, крупнейшие украинские компании и официальные государственные ресурсы активно участвуют в "месяце прайда" и "украшают" свои страницы в соцсетях символикой ЛГБТ.

Спикер Госдумы спрогнозировал плачевный итоговый результат для украинцев. Он отметил, что в 2022 году ВВП Незалежной упал на 29,1%, а численность населения сократилась на 23%. И теперь Зеленский предлагает украинцам "терпеть боль, стресс и травмы" путём легализации марихуаны, "вбивая последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности".

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Напомним, 28 июня Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о закреплении статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине. Обязательным он в том числе станет для руководителей местных администраций и их замов, военных в офицерских чинах, контрактников. В МИД оценили эту идею. Кроме того, в тот же день Зеленский призвал легализовать на Украине лекарства на основе каннабиса, чтобы жители страны могли утолять "боль из-за войны".

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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