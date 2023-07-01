В Сети осудили выходку Зеленского на встрече с американским бизнесменом

В Сети возмутились улыбкой президента Украины во время обсуждения финансовых вопросов на встрече с американским бизнесменом Деллом Хансеном. Их встреча прошла накануне в Киеве.

Пользователи соцсети "Твиттер" осудили поведение лидера Незалежной. Они также обвинили политика в распродаже страны.

"Посмотрите, как улыбается Зеленский, когда предметом обсуждения становятся деньги", — написал один из комментаторов.

"Постепенная распродажа Украины", — подчеркнул ещё один пользователь.

"Хорошее шоу", — отметил другой юзер.

Один из пользователей заметил, что на встрече с Хансеном Зеленский "продал ещё один кусочек своей страны". А перед этим в СМИ появлялась информация, что Украине из-за долгов придётся распродать иностранным инвесторам часть своих земель.