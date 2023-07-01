В Сети осудили выходку Зеленского на встрече с американским бизнесменом
В Сети осудили улыбку Зеленского во время обсуждения денег с бизнесменом из США
Встреча Зеленского и бизнесмена Делла Хансена. Кадр из видео © T.me / V_Zelenskiy_official
В Сети возмутились улыбкой президента Украины во время обсуждения финансовых вопросов на встрече с американским бизнесменом Деллом Хансеном. Их встреча прошла накануне в Киеве.
Пользователи соцсети "Твиттер" осудили поведение лидера Незалежной. Они также обвинили политика в распродаже страны.
"Посмотрите, как улыбается Зеленский, когда предметом обсуждения становятся деньги", — написал один из комментаторов.
"Постепенная распродажа Украины", — подчеркнул ещё один пользователь.
"Хорошее шоу", — отметил другой юзер.
Один из пользователей заметил, что на встрече с Хансеном Зеленский "продал ещё один кусочек своей страны". А перед этим в СМИ появлялась информация, что Украине из-за долгов придётся распродать иностранным инвесторам часть своих земель.
А ранее ряд латиноамериканских стран выступили против присутствия Владимира Зеленского на июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе. Как заявил президент Незалежной, принять участие в данном мероприятии его пригласил премьер Испании Педро Санчес, но некоторые государства заблокировали приглашение.