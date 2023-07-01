Зеленского не пустили на саммит стран ЕС и Латинской Америки в Брюсселе

Ряд латиноамериканских стран выступил против присутствия украинского президента Владимира Зеленского на июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе. Как заявил президент Незалежной, принять участие в данном мероприятии его пригласил премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Он [Санчес] пригласил меня, но некоторые латиноамериканские лидеры заблокировали это приглашение", — приводит слова Зеленского новостное агентство EFE.

Также Зеленский заявил, что готов посетить Латинскую Америку и Испанию и поблагодарил Санчеса за поддержку в содействии сближению Украины с латиноамериканскими странами.