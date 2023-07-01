Зеленского не пустили на саммит стран ЕС и Латинской Америки в Брюсселе
Зеленский заявил о блокировке его приглашения на саммит ЕС и стран Латинской Америки
Ряд латиноамериканских стран выступил против присутствия украинского президента Владимира Зеленского на июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе. Как заявил президент Незалежной, принять участие в данном мероприятии его пригласил премьер-министр Испании Педро Санчес.
"Он [Санчес] пригласил меня, но некоторые латиноамериканские лидеры заблокировали это приглашение", — приводит слова Зеленского новостное агентство EFE.
Также Зеленский заявил, что готов посетить Латинскую Америку и Испанию и поблагодарил Санчеса за поддержку в содействии сближению Украины с латиноамериканскими странами.
Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Киев рассчитывает как можно быстрее стать членом НАТО, поэтому страны – члены альянса должны "проявить мужество" в данном вопросе. А вот если конкретных решений по вступлению Незалежной не будет, то украинский президент Владимир Зеленский откажется от поездки на предстоящий саммит организации, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе.
t.me / Zelenskiy / Official