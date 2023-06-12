ЕС пообещал Латинской Америке 10 млрд евро в обмен на редкоземельные ресурсы

Страны Латинской Америки получат 10 млрд евро от Евросоюза на проекты по борьбе с изменением климата, развитию зелёной энергетики и цифровой экономики. В обмен ЕС хочет получить редкоземельные ресурсы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в ходе своего визита в Бразилию. Её выступление транслировала онлайн пресс-служба Еврокомиссии.

"ЕС инвестирует в страны Латинской Америки 10 млрд евро, что станет основой для привлечения ещё большего объёма частных инвестиций. Мы запускаем стратегическое партнёрство с Бразилией по добыче редкоземельных ресурсов, которое должно способствовать покрытию потребностей наших континентов в этих ключевых для зелёного перехода ресурсов", — заявила фон дер Ляйен.

Она также указала на то, что европейская организация вкладывает в Бразилию 2 млрд евро в экологически чистое производство водородного топлива и 430 млн евро в проекты по борьбе с исчезновением тропических лесов. Со стороны союза она пообещала "торговое сотрудничество, которое должно привести к реиндустриализации" и "стать платформой для самого широкого диалога не только в сфере экономики".

Фон дер Ляйен заявила и о надежде на поддержку Бразилии в отношении позиции ЕС по украинскому конфликту. При этом в проблемах этой латиноамериканской страны в области энергетики и удобрений она обвинила не европейские санкции, а Россию.