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9 июня, 13:48

Пушков: Бразильцы не оценят упрёки в свой адрес от посетившей их страну Бербок

Сенатор Алексей Пушков подверг критике главу германского МИД Анналену Бербок за её поведение во время поездки в Бразилию. Своё заявление он опубликовал в личном телеграм-канале.

В сообщении Пушкова сказано, что Бербок во время визита в Бразилию в попытках склонить страну на сторону западного альянса позволила себе упрёки в адрес бразильского народа за то, что живущим там людям больше интересны цены риса и бобов, чем ситуация на Украине.

"Не думаю, что она будет сильно популярна в Бразилии", предположил сенатор.

Также политик добавил, что среди стран Глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки) не распространено мнение о том, что борьба Запада на Украине ведётся за демократию, в большей степени они склонны полагать, что цель Запада — нанести геополитическое поражение России в этом конфликте.

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Глава МИД Германии Бербок нередко попадает в курьёзные ситуации. Одним из самых знаменитых её перлов стало высказывание о "развороте на 360 градусов".

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Лысенко
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