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28 мая, 05:28

Пушков "диагностировал" у Польши "неизлечимую болезнь"

Пушков: Польские элиты неизлечимо больны шпиономанией и русофобией

Сенатор Алексей Пушков возмутился заявлением бывшего главы Службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека о том, что страной якобы управляют пророссийские круги, а правящая партия "Право и справедливость" насквозь пронизана "российскими агентами". По его словам, современная польская политическая и военная элита болеет неизлечимым недугом — шпиономанией и стремлением везде видеть "агентов Москвы".

"Представление о русских шпионах повсюду — глубокая и неизлечимая болезнь большой части нынешней польской политической и военной элиты", — написал он в своём телеграм-канале.

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Сенатор отметил, что ещё в 2016 году ему "скорее всерьёз, чем в шутку" об этом говорил один из известных политиков Польши, который также подтвердил, что бывший министр обороны республики Антоний Мацеревич был "совершенно помешан" на "русской угрозе".

"Как мы видим, далеко не он один", — указал Пушков.

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Кстати, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Польшу враждебным государством. По словам пресс-секретаря президента РФ, Варшава буквально заходится в истериках русофобии и открыто заявляет о намерении вмешиваться, в том числе силовыми методами, во внутренние дела соседнего государства — Белоруссии.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Николь Вербер
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