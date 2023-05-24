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24 мая, 14:54

Песков назвал Польшу враждебным для России государством

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Польшу враждебной страной и напомнил, что у Москвы есть обязательства по обеспечению безопасности Союзного государства. Так он прокомментировал заявления польского генерала о том, что Варшава готовится к возможному участию в боевых действиях на территории Белоруссии.

"Польша — это враждебное для нас государство, я бы пошёл бы дальше, я бы не называл его "недружественным". Польское руководство буквально заходится в истериках русофобии и мы видим, что оно открыто говорит о намерении вмешиваться в том числе силовыми методами во внутренние дела соседнего государства. А это соседнее государство является нашим партнёром, союзником и братским нам государством", — указал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков отметил, что Россия будет вынуждена отреагировать на такую очевидную угрозу в адрес братской Белоруссии.

Польский генерал предрёк вооружённый переворот в Белоруссии

Польский генерал предрёк вооружённый переворот в Белоруссии

Напомним, в конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада готовятся вторгнуться на территорию республики, чтобы уничтожить её. Позднее политик оценил риск вторжения войск Польши и Украины в Белоруссию.

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Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Марина Калегина
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