Песков назвал Польшу враждебным для России государством

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Польшу враждебной страной и напомнил, что у Москвы есть обязательства по обеспечению безопасности Союзного государства. Так он прокомментировал заявления польского генерала о том, что Варшава готовится к возможному участию в боевых действиях на территории Белоруссии.

"Польша — это враждебное для нас государство, я бы пошёл бы дальше, я бы не называл его "недружественным". Польское руководство буквально заходится в истериках русофобии и мы видим, что оно открыто говорит о намерении вмешиваться в том числе силовыми методами во внутренние дела соседнего государства. А это соседнее государство является нашим партнёром, союзником и братским нам государством", — указал представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.