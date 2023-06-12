Президент Бразилии высказался о решении конфликта на Украине

Решение украинского конфликта невозможно с применением исключительно силовых методов, поэтому необходимо прибегнуть к дипломатии. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

"Я напомнил о наших усилиях по поиску мира, попытках избежать эскалации и применения силы со всеми бесчисленными последствиями. У этого конфликта нет военного решения", — сказал да Силва.

Да Силва подчеркнул, что избирательный подход к разрешению конфликтов между странами неприемлем. По его мнению, необходимо прибегнуть к дипломатии, так как основополагающие принципы международного права распространяются на всех.