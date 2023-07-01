"Первый блин комом": Сенатор высмеял недопуск Зеленского на саммит ЕС и Латинской Америки
Пушков объяснил, почему Зеленского не пустили на саммит ЕС-Латинская Америка
Решение ряда государств наложить вето на присутствие украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящем саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) говорит о нежелании помогать Украине. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.
В телеграм-канале он заявил, что киевские власти рассчитывали завоевать расположение стран Латинской Америке, но не учли одну очень важную деталь.
"Украина надеется завоевать на свою сторону Латинскую Америку через председательство Испании в ЕС. Однако первый блин — явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС — Латинская Америка. Глобальный Юг в целом смотрит на военный конфликт иначе, чем Запад, и не готов поддерживать Украину", — пояснил он.
Напомним, ряд латиноамериканских стран выступили против присутствия украинского президента Владимира Зеленского на июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Брюсселе. Как заявил президент Незалежной, принять участие в данном мероприятии его пригласил премьер-министр Испании Педро Санчес, однако некоторые государства заблокировали приглашение.
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