"Первый блин комом": Сенатор высмеял недопуск Зеленского на саммит ЕС и Латинской Америки

Решение ряда государств наложить вето на присутствие украинского лидера Владимира Зеленского на предстоящем саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) говорит о нежелании помогать Украине. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков.

В телеграм-канале он заявил, что киевские власти рассчитывали завоевать расположение стран Латинской Америке, но не учли одну очень важную деталь.

"Украина надеется завоевать на свою сторону Латинскую Америку через председательство Испании в ЕС. Однако первый блин — явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС — Латинская Америка. Глобальный Юг в целом смотрит на военный конфликт иначе, чем Запад, и не готов поддерживать Украину", — пояснил он.