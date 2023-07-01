СМИ раскрыли дали секретной поездки главы ЦРУ Бернса в Киев
WP: Глава ЦРУ обсуждал в Киеве планы возвращения территорий и переговоры с РФ
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Обложка © ТАСС / ZEUS / Zuma
Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в июне посетил Киев с необъявленным визитом, в ходе которого ему, в частности, сообщили о планах по проведению переговоров с Москвой. Об этом узнала газета The Washington Post.
Источники газеты на условиях анонимности сообщили, что главе ЦРУ в Киеве поведали об "амбициозной стратеги по возвращении территорий" и о планах по проведению переговоров с Россией в конце этого года. Также киевские власти рассказали Бернсу о намерении переместить к границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы и только после этого начать диалог с Москвой.
Директор ЦРУ, согласно данным газеты, встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и руководством разведсообщества Украины. Целью визита было названо подтверждение приверженности Белого дома "обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя".
Ранее Лайф писал, что посланник папы римского по вопросам урегулирования на Украине кардинал Маттео Дзуппи встретился с патриархом Кириллом во время визита в Москву. В ходе беседы он пригласил главу РПЦ в Болонью и действующий в ней приход Русской православной церкви.