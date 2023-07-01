СМИ раскрыли дали секретной поездки главы ЦРУ Бернса в Киев

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в июне посетил Киев с необъявленным визитом, в ходе которого ему, в частности, сообщили о планах по проведению переговоров с Москвой. Об этом узнала газета The Washington Post.

Источники газеты на условиях анонимности сообщили, что главе ЦРУ в Киеве поведали об "амбициозной стратеги по возвращении территорий" и о планах по проведению переговоров с Россией в конце этого года. Также киевские власти рассказали Бернсу о намерении переместить к границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы и только после этого начать диалог с Москвой.

Директор ЦРУ, согласно данным газеты, встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским и руководством разведсообщества Украины. Целью визита было названо подтверждение приверженности Белого дома "обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя".