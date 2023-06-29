Посланник Ватикана обсудил с патриархом Кириллом Украину и пригласил его в Болонью
Посланник папы римского Дзуппи встретился с патриархом Кириллом в Москве
Встреча патриарха Кирилла и посланника папы римского Дзуппи (на фото). Обложка © ТАСС / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Олег Варов
Посланник папы римского по вопросам урегулирования на Украине кардинал Маттео Дзуппи встретился с патриархом Кириллом во время визита в Москву. В ходе беседы он пригласил главу РПЦ в Болонью и действующий в ней приход Русской православной церкви.
"Когда возникает особое напряжение между странами и народами, Церкви не должны уходить в сторону, а должны принимать участие в работе, направленной на примирение и развитие прочных отношений и, самое главное, на развитие взаимопонимания. В этом случае реальная политика выстраивается с учётом интересов стран и народов", — сказал патриарх посланнику Ватикана.
Он отметил, что христианские общины Востока и Запада должны принимать участие в процессе примирения. Дзуппи начал свою речь с приветствия от святого отца папы римского Франциска. По его словам, он очень хотел, чтобы кардинал встретился с главой РПЦ.
"Он хочет узнать ваше мнение о ситуации, в которой мы находимся. И мы изменили график нашей поездки, потому что папа хотел, чтобы состоялась наша встреча", — сказал Дзуппи.
Он также предложил патриарху нанести визит своей общине в Болонье и побывать в кафедральном соборе Ватикана.
Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, который ранее посетил Киев. Целью визита Дзуппи в Москву заявлялось достижение "справедливого мира". Сегодня утром он обсудил с Ушаковым условия для переговоров России и Украины.