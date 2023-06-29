Посланник Ватикана обсудил с патриархом Кириллом Украину и пригласил его в Болонью

Посланник папы римского по вопросам урегулирования на Украине кардинал Маттео Дзуппи встретился с патриархом Кириллом во время визита в Москву. В ходе беседы он пригласил главу РПЦ в Болонью и действующий в ней приход Русской православной церкви.

"Когда возникает особое напряжение между странами и народами, Церкви не должны уходить в сторону, а должны принимать участие в работе, направленной на примирение и развитие прочных отношений и, самое главное, на развитие взаимопонимания. В этом случае реальная политика выстраивается с учётом интересов стран и народов", — сказал патриарх посланнику Ватикана.

Он отметил, что христианские общины Востока и Запада должны принимать участие в процессе примирения. Дзуппи начал свою речь с приветствия от святого отца папы римского Франциска. По его словам, он очень хотел, чтобы кардинал встретился с главой РПЦ.

"Он хочет узнать ваше мнение о ситуации, в которой мы находимся. И мы изменили график нашей поездки, потому что папа хотел, чтобы состоялась наша встреча", — сказал Дзуппи.