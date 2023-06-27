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Опубликовано 27 июня 2023, 10:53
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Объявлены даты визита в Москву посланника папы римского с миссией мира по Украине

Папский посланник по украинскому урегулированию приедет в Москву 28–29 июня

Кардинал Маттео Дзуппи. Фото © Getty Images / Roberto Serra — Iguana Press

Кардинал Маттео Дзуппи. Фото © Getty Images / Roberto Serra — Iguana Press

Папский посланник по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи намерен прибыть в Москву 28–29 июня, чтобы внести свой вклад в поиск решения по "трагической ситуации" вокруг Украины и поспособствовать достижению "справедливого мира". Об этом рассказала служба печати Святого престола.

"Председатель Конференции итальянских епископов архиепископ Болоньи, кардинал Маттео Дзуппи совершит поездку в Москву 28–29 июня в качестве посланника Папы Римского Франциска", — указано в заявлении.

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Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине. От его имени кардинал Маттео Дзуппи уже совершил визит в Киев. Украинский президент Владимир Зеленский заявил в ходе встречи, что не считает нужным прекращать огонь и замораживать конфликт, также он подчеркнул, что готов рассматривать только план киевских властей по завершению противостояния.

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Татьяна Миссуми
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