Объявлены даты визита в Москву посланника папы римского с миссией мира по Украине

Папский посланник по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи намерен прибыть в Москву 28–29 июня, чтобы внести свой вклад в поиск решения по "трагической ситуации" вокруг Украины и поспособствовать достижению "справедливого мира". Об этом рассказала служба печати Святого престола.

Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" для урегулирования конфликта на Украине. От его имени кардинал Маттео Дзуппи уже совершил визит в Киев. Украинский президент Владимир Зеленский заявил в ходе встречи, что не считает нужным прекращать огонь и замораживать конфликт, также он подчеркнул, что готов рассматривать только план киевских властей по завершению противостояния.