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29 июня, 10:30

Песков допустил продолжение диалога по Украине между Ушаковым и кардиналом Дзуппи

Диалог по украинскому урегулированию между помощником президента России Юрием Ушаковым и посланником папы римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи при необходимости может быть продолжен. Об этом сообщил журналистам в четверг, 29 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также очертил круг тем, которые были затронуты на встрече.

"Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Конкретных решений или договорённостей нет. При необходимости диалог будет продолжаться", — проанонсировал представитель Кремля.

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Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, который ранее посетил Киев. На встрече с кардиналом Владимир Зеленский заявил, что не примет заморозку конфликта и готов рассматривать только план Киева по завершению боевых действий. Целью визита Дзуппи в Москву, как сообщалось, является достижение "справедливого мира".

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Getty Images / Roberto Serra

Александр Юнашев
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