Песков допустил продолжение диалога по Украине между Ушаковым и кардиналом Дзуппи

Диалог по украинскому урегулированию между помощником президента России Юрием Ушаковым и посланником папы римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи при необходимости может быть продолжен. Об этом сообщил журналистам в четверг, 29 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также очертил круг тем, которые были затронуты на встрече.

"Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Конкретных решений или договорённостей нет. При необходимости диалог будет продолжаться", — проанонсировал представитель Кремля.