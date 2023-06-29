Песков допустил продолжение диалога по Украине между Ушаковым и кардиналом Дзуппи
Диалог по украинскому урегулированию между помощником президента России Юрием Ушаковым и посланником папы римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи при необходимости может быть продолжен. Об этом сообщил журналистам в четверг, 29 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также очертил круг тем, которые были затронуты на встрече.
"Речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел. Конкретных решений или договорённостей нет. При необходимости диалог будет продолжаться", — проанонсировал представитель Кремля.
Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, который ранее посетил Киев. На встрече с кардиналом Владимир Зеленский заявил, что не примет заморозку конфликта и готов рассматривать только план Киева по завершению боевых действий. Целью визита Дзуппи в Москву, как сообщалось, является достижение "справедливого мира".
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