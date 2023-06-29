Ушаков обсудил с посланником Ватикана условия для переговоров России и Украины

Помощник президента России Юрий Ушаков встретился с посланником папы римского Франциска по урегулированию ситуации на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Как сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, они оценили возможность переговоров между Москвой и Киевом без остановки боевых действий.

"Участники переговоров в принципе оформляются, и тем самым они начались. Посредничество Дзуппи будет продолжаться. Позиция в том, что переговоры должны идти, даже если пока не удаётся остановить боевые действия", — рассказал Севастьянов РИА "Новости".

Во второй половине дня Дзуппи встретится в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сказал апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни д’Аниелло. Это подтверждают и в Русской православной церкви.