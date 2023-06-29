Ушаков обсудил с посланником Ватикана условия для переговоров России и Украины
Севастьянов: Дзуппи обсудил с Ушаковым условия для переговоров России и Украины
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Помощник президента России Юрий Ушаков встретился с посланником папы римского Франциска по урегулированию ситуации на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Как сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, они оценили возможность переговоров между Москвой и Киевом без остановки боевых действий.
"Участники переговоров в принципе оформляются, и тем самым они начались. Посредничество Дзуппи будет продолжаться. Позиция в том, что переговоры должны идти, даже если пока не удаётся остановить боевые действия", — рассказал Севастьянов РИА "Новости".
Во второй половине дня Дзуппи встретится в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сказал апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни д’Аниелло. Это подтверждают и в Русской православной церкви.
В апреле папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, который ранее посетил Киев. На встрече с кардиналом Владимир Зеленский заявил, что готов рассматривать только план Киева по завершению боевых действий. Целью визита Дзуппи в Москву заявлено достижение "справедливого мира".