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Регион
Опубликовано 29 июня 2023, 08:32
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Ушаков обсудил с посланником Ватикана условия для переговоров России и Украины

Севастьянов: Дзуппи обсудил с Ушаковым условия для переговоров России и Украины

Обложка © Getty Images / Roberto Serra

Обложка © Getty Images / Roberto Serra

Помощник президента России Юрий Ушаков встретился с посланником папы римского Франциска по урегулированию ситуации на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Как сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, они оценили возможность переговоров между Москвой и Киевом без остановки боевых действий.

"Участники переговоров в принципе оформляются, и тем самым они начались. Посредничество Дзуппи будет продолжаться. Позиция в том, что переговоры должны идти, даже если пока не удаётся остановить боевые действия", — рассказал Севастьянов РИА "Новости".

Во второй половине дня Дзуппи встретится в Москве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сказал апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни д’Аниелло. Это подтверждают и в Русской православной церкви.

Стало известно, кто будет вести переговоры с приехавшим в Москву посланником папы по Украине
Стало известно, кто будет вести переговоры с приехавшим в Москву посланником папы по Украине

В апреле папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, который ранее посетил Киев. На встрече с кардиналом Владимир Зеленский заявил, что готов рассматривать только план Киева по завершению боевых действий. Целью визита Дзуппи в Москву заявлено достижение "справедливого мира".

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Андрей Бражников
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