Стало известно, кто будет вести переговоры с приехавшим в Москву посланником папы по Украине

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков проведёт переговоры с посланником папы римского Франциска по урегулированию ситуации на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Москве находится спецпосланник папы римского кардинал Дзуппи. По поручению Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведёт переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Россия высоко ценит усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствует стремление папы внести свой вклад в прекращение вооружённого конфликта, добавил Песков.

Напомним, ранее стало известно, что посланник папы римского по Украине прибыл в Москву. Сегодня кардинал Дзуппи встретится с архиепископом Павлом Пецци, а 29 июня примет участие в богослужении в кафедральном соборе в Москве. Как сообщили источники архиепархии, Дзуппи также может встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.