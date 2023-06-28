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Опубликовано 28 июня 2023, 10:41
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Стало известно, кто будет вести переговоры с приехавшим в Москву посланником папы по Украине

Помощник президента Ушаков встретится с папским посланником по Украине Дзуппи

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков проведёт переговоры с посланником папы римского Франциска по урегулированию ситуации на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Москве находится спецпосланник папы римского кардинал Дзуппи. По поручению Владимира Путина помощник президента Ушаков с ним сегодня проведёт переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Россия высоко ценит усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствует стремление папы внести свой вклад в прекращение вооружённого конфликта, добавил Песков.

Напомним, ранее стало известно, что посланник папы римского по Украине прибыл в Москву. Сегодня кардинал Дзуппи встретится с архиепископом Павлом Пецци, а 29 июня примет участие в богослужении в кафедральном соборе в Москве. Как сообщили источники архиепархии, Дзуппи также может встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В графике Путина пока нет встречи с посланником папы римского
В графике Путина пока нет встречи с посланником папы римского

В апреле папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, который ранее посетил Киев. На встрече с кардиналом Владимир Зеленский заявил, что не примет заморозку конфликта и готов рассматривать только план Киева по завершению боевых действий. Целью визита Дзуппи в Москву, как отмечалось, является достижение "справедливого мира".

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Getty Images / Roberto Serra

Александр Юнашев
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